Calciomercato Inter: i nerazzurri sembrano aver perso una grande possibilità riguardo alla cessione di Christian Eriksen. I dettagli

Christian Eriksen è uno dei giocatori che ha deluso di più le aspettative all’Inter. Certo, con Antonio Conte il fantasista danese non si è mai trovato a proprio agio, ma se pensiamo all’inizio della sua storia d’amore con la ‘Beneamata’, ci si aspettava decisamente di più dal trequartista ex Tottenham che non è riuscito a comprendere totalmente i tatticismi del tecnico leccese. Anche se il centrocampista nerazzurro sembra essere arrivato al bivio, comunque, sarebbe saltata una ghiotta possibilità di andare altrove per lui.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, super scambio con il Real Madrid | I dettagli

Inter, rifiutato Eriksen: calciomercato senza svolta

Secondo ‘Le Parisien’, nulla da fare per lo scambio Eriksen-Paredes. Il centrocampista argentino vorrebbe rimanere al Psg, soprattutto con il possibile approdo del connazionale Mauricio Pochettino sulla panchina del club francese dopo l’esonero di Thomas Tuchel. Esatto, Pochettino. Lo stesso mentore di Eriksen con il quale il Nazionale danese ha dato il meglio di sé a Londra. Non è solo questo, però. Anche la poca convinzione da parte del club vicecampione d’Europa di investire tempo e soldi sul giocatore, considerati i tanti centrocampisti offensivi presenti nella rosa dei parigini, starebbe facendo la differenza.

LEGGI ANCHE>>> Serie A, quindicesima giornata | Designato l’arbitro di Inter-Crotone

Dall’altra parte, invece, l’Inter da una mancata cessione di Eriksen rischierebbe di vanificare qualsiasi altro obiettivo di mercato a gennaio. I nerazzurri, infatti, hanno in mente di rinforzare la rosa a disposizione di Conte grazie all’autofinanziamento, ovvero uscite (come quella di Nainggolan) che permettano acquisti del calibro del ‘Papu’ Gomez – la ‘Beneamata’ è attualmente in pole per il giocatore dell’Atalanta. Senza la cessione di Eriksen, che tra le altre cose ha un ingaggio davvero pesante (7,5 milioni di euro), il mercato dei nerazzurri è bloccato.