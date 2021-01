Inter-Crotone, per Lukaku 50 gol con la maglia nerazzurra

Inter, l’attaccante Romelu Lukaku ha raggiunto le 50 presenze in serie A con la bellezza di 35 reti segnate. Da quando esiste la regola dei tre punti solo 5 giocatori con le stesse partite giocate hanno fatto meglio di lui

INTER LUKAKU STATISTICA/ L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, non smette mai di sorprendere in positivo. Nella gara odierna vinta dall’Inter 6-2 contro il Crotone, ha lasciato le luci della ribalta al suo giovane compagno di reparto Lautaro Martinez autore di una tripletta e, se non era per il tocco in porta di Marrone nel cercare di anticiparlo avrebbe fatto quaterna. In ogni caso per Lukaku il gol del 4-2 siglato oggi, gli vale un posto di diritto tra i migliori della serie A, visto che con 50 presenze nel massimo campionato italiano e 35 reti segnate, si trova dietro a soli 5 giocatori che hanno fatto meglio di lui con le stesse presenze, da quando esiste la regola dei tre punti: Cristiano Ronaldo con 40, Luis Nazario da Lima in arte Ronaldo con 38, Andriy Shevchenko con 37, Diego Milito 37 e Vincenzo Montella 36.

In totale l’attaccante belga con la maglia nerazzurra ha uno score di 70 presenze tra campionato e coppe con 50 reti segnate, con una media gol di 0,71 a partita a cui però vanno aggiunti anche 9 assist. P.S.: da notare che in questa classifica ci sono un giocatore della Juventus, uno del Milan, uno della Roma e ben due dell’Inter. Come ha riportato il sito ufficiale nerazzurro.