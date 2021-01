Calciomercato Inter: un obiettivo dei nerazzurri potrebbe essere clamorosamente svanito per una destinazione a sorpresa. I dettagli

Il mese di gennaio sarà pieno di impegni per l’Inter tra varie voci su una possibile cessione di Suning e impegni in campionato davvero insidiosi. Ma anche fuori dal campo i nerazzurri sono al lavoro, precisamente nella sessione invernale di calciomercato da poco iniziata. Un grande obiettivo di mercato, però, potrebbe essere già sfumato: Rodrigo De Paul, che piace anche alla Juventus, potrebbe approdare clamorosamente al Liverpool. Per tutte le altre news clicca QUI.

Calciomercato Inter, De Paul in ‘Reds’

Come detto, sia la Juventus che l’Inter sono fortemente interessate al cartellino di Rodrigo De Paul, centrocampista molto duttile classe 1994 con il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e in forze attualmente all’Udinese. Ma il colpo potrebbe farlo il Liverpool. Oltremanica piace anche al Leeds del ‘Loco’ Bielsa, ma secondo il ‘Sun’ per il giocatore argentino ci sarebbero anche i ‘Reds’.

Klopp e soci sarebbero seriamente intenzionati ad inserirsi fra le pretendenti del sudamericano. Strapparlo all’Udinese, comunque, che stando ai rumors britannici valuta il Nazionale addirittura 44 milioni di euro, non sarà facile per nessuno. In Inghilterra non scherzano ma per gennaio è difficile pensare a De Paul lontano da Udine.