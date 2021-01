Inter: Marco Bellinazzo è tornato a parlare di una possibile cessione dei nerazzurri da parte di Suning. Scopriamo tutti i dettagli

Mentre l’Inter si prepara alla delicata trasferta dell’Olimpico contro la Roma (domenica alle 12.30), Marco Bellinazzo, giornalista del ‘Sole24Ore’, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Calcio Today’ spiegando la reale situazione per quanto concerne la situazione societaria dei nerazzurri. Per tutte le altre news clicca QUI. Tanti i temi toccati, compreso quello che riguarda il possibile ‘appoggio’ di BC Partners:

“Si tratta di una collaborazione. Hanno a che fare con il finanziamento dei bond in scadenza nel 2021, o di un’eventuale partnership azionaria di minoranza. Al momento Suning non vuole cedere, ma non lo dico solo io. Lo stesso presidente Zhang ha smentito tutto negli scorsi giorni con un comunicato ufficiale. Sicuramente in questi giorni c’è fermento perché l’Inter ha problemi di carattere finanziario, come tutte le squadre dopo il Covid, ma bisogna avere lucidità per riportare certe notizie”.

“Se dovessero arrivare offerte realmente importanti, si potrebbe anche trattare una cessione. Al momento, però, Zhang non va sul mercato per cedere. BC Partners? Si tratta di uno dei maggiori investitori al mondo, quindi senz’altro si tratterebbe di un investitore solido”.