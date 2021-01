Calciomercato Inter: i nerazzurri che puntano ad un rinforzo di rilievo in attacco sembra che debbano mollare la presa. Tutti i dettagli

Ormai è chiaro. L’Inter punta a rinforzarsi in attacco. I nerazzurri, che con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez formano una delle coppie offensive più incisive d’Europa, sono alla ricerca di un sostituto di rilievo per il futuro. Arkadiusz Milik, attaccante polacco classe 1994 in uscita dal Napoli, sembrerebbe fare proprio al caso della ‘Beneamata’, anche se qualcosa pare andare storto.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, clamoroso | Il Liverpool beffa tutti!

LEGGI ANCHE>>> Serie A, Roma-Inter | Le probabili formazioni

Secondo ‘Sportitalia’, infatti, il centravanti in scadenza nel 2021 avrebbe una vera e propria promessa, se non di più, con la Juventus. Certo, Aurelio De Laurentiis, presidente dei partenopei, non ha la minima intenzione di abbassare le pretese. Ma il Nazionale polacco potrebbe comunque aspettare 5 mesi e accasarsi a zero in bianconero, con la ‘Vecchia Signora’ che sembra favorita su tutte le altre pretendenti compresa l’Inter.