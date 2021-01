Da Lukaku a Dzeko, le probabili formazioni del match Roma-Inter in programma allo stadio ‘Olimpico’ valido per la 17° giornata di Serie A

Domani alle ore 12.30, allo stadio ‘Olimpico’, la Roma ospiterà l’Inter in un big match tutto da vivere. I nerazzurri vorranno dimenticare in fretta la bruciante sconfitta incassata contro la Sampdoria. A centrocampo ballottaggio tra Vidal e Gagliardini, mentre dovrebbe tornare Lukaku al fianco di Lautaro dal 1′. Ballottaggio Darmian-Young sulla fascia sinistra. Riecco Vecino dopo oltre 3 mesi dall’operazione: sarà 3-5-2 per Antonio Conte. La Roma di Fonseca, invece, ha meno dubbi da sciogliere. Il tecnico portoghese ritrova Edin Dzeko e non ha nessun dubbio sul duo Pellegrini-Mkhitaryan, che verranno schierati dietro la punta bosniaca: per i giallorossi sarà 3-4-2-1. Per tutte le altre news sui nerazzurri clicca QUI.

Probabili formazioni Roma-Inter

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Paulo Fonseca.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lautaro, Lukaku. All.: Antonio Conte.

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi