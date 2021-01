Calciomercato Inter, Esposito cerca nuova squadra e Cunha potrebbe arrivare a Milano

Inter, l’attaccante nerazzurro Sebastiano Esposito dopo l’esperienza negativa alla Spal è alla ricerca di una nuova squadra che gli permetta di giocare nella prossima metà della stagione. In questo momento la formazione più probabile sembra essere il Pescara

INTER ESPOSITO CUNHA AGGIORNAMENTO/ Due novità di mercato riguardano la squadra nerazzurra. Come ha spiegato Calciomercato.com, il giovane attaccante nerazzurro Sebastiano Esposito, ha già terminato la sua avventura alla Spal e quindi il club meneghino insieme al suo entourage, deve scegliere una nuova destinazione per la sua giovane promessa. Secondo il sito sportivo, molte squadre di serie B si sarebbero dette disponibili per avere in prestito il giocatore. In questo momento, il club che sembra avere maggiori probabilità di acquisire il giovane calciatore, è il Pescara allenato da Roberto Breda. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

La seconda novità riguarda invece un possibile calciatore che sta disputando la Bundesliga, ma sul quale c’è la forte concorrenza della Juventus. Secondo Sky Sport, l’attaccante dell’Hertha Berlino Matheus Cunha, 14 presenze e 7 reti tra campionato e coppa di Germania in questo avvio di stagione, piace alle due eterne rivali, anche se la squadra bianconera sembra essere molto interessata anche al giovane attaccante Gianluca Scamacca dal Genoa. Il club meneghino comunque è da tempo che sta seguendo attentamente questo giovane attaccante classe 1999, visto che se ne era parlato anche nella scorsa estate ma poi non se ne fece nulla. Per ora comunque sono solo voci di mercato e non c’è nulla di certo.