Inter-Juventus: Julio Ricardo Cruz ha ricordato i gol ai bianconeri mettendo in evidenza una vittoria speciale con i nerazzurri.

Julio Ricardo Cruz, protagonista del ‘Match Programme’ di Inter-Juventus, ha parlato del big match della 18° giornata di Serie A che andrà in scena domenica a ‘San Siro’ alle ore 20.45. L’ex attaccante della ‘Beneamata’ ha ricordato tanti momenti memorabili tra cui il derby del 2003 vinto dai nerazzurri 3-1:

“Juventus? L’ho affrontata per la prima volta nella Coppa intercontinentale. Giocavo nel River Plate e quella sconfitta l’ho vendicata nel tempo, segnando tanti gol ai bianconeri con Feyenoord, Bologna e Inter. La partita con la Juve che non dimenticherò mai è il 3-1 a Torino nel 2003: per tutta la settimana i tifosi ci fermavano per strada, caricandoci. Non era un periodo semplice per noi, ma quel giorno abbiamo giocato la partita perfetta. Top 5 di sempre? Toldo, Zanetti, Cambiasso, Stankovic e Vieri“.