Manca sempre meno al big match tra Inter e Juventus, in programma domani a ‘San Siro’ alle ore 20:45. Ballottaggio a centrocampo tra Vidal e Gagliardini, Sensi dovrebbe tornare fra i disponibili per la sfida di domani sera, anche se presumibilmente finirà in panchina. A destra nessun dubbio sulla titolarità di Hakimi, qualcuno in più a sinistra per la presenza di Young dal 1′ che si giocherà un posto con Darmian. In difesa si torna al trio delle meraviglie composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Davanti a tutti, Lukaku e Lautaro: sarà 3-5-2. Dall’altra parte, Pirlo dovrebbe poter contare su Chiesa e McKennie, anche se il nodo titolarità non è ancora stato sciolto. Chiellini favorito su Demiral, mentre Frabotta punta ad una maglia da titolare a sinistra. Bentancur in regia, attacco da urlo con Morata e Cristiano Ronaldo. Dybala out, sarà 4-4-2. Per tutte le altre news clicca QUI.

Probabili formazioni Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. All.: Antonio Conte.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All.: Andrea Pirlo.

Arbitro: Daniele Doveri.