Assemblea Lega, Marotta: “Abbiamo raggiunto risultati importanti. Non parlo di mercato”

Inter, al termine dell’Assemblea di Lega di serie A che ha confermato Dal Pino presidente, l’amministratore delegato della squadra nerazzurra Beppe Marotta si è detto soddisfatto delle decisioni prese durante la riunione, ma non si è sbilanciato sulle questioni di mercato

INTER MAROTTA DICHIARAZIONI/ Oggi si è svolta l’assemblea della Lega di serie A, che ha rinnovato la fiducia al presidente Dal Pino. In attesa di vedere quando i tifosi potranno tornare a gremire gli stadi e a dare contemporaneamente un po’ di ossigeno alle casse delle squadre di calcio che si trovano sempre più in difficoltà, l’assemblea non ha voluto più di tanto stravolgere il vecchio organigramma, in attesa di nuovi sviluppi positivi. Al termine dell’incontro l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni dei vari inviati tra cui anche Calciomercato.com, che ha riportato le sue dichiarazioni. Il dirigente si è detto soddisfatto della riunione e ha spiegato: “Abbiamo raggiunto risultati importanti. Coi fondi serve attenzione”. Il manager invece, non si è per nulla sbilanciato sulle questioni del calciomercato in casa nerazzurra e infatti, alla domanda in questione, ha preferito rispondere con un laconico: “Non ne parlo“.

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter, non solo BC Partners: anche Interspac vuole fare la sua parte | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Eriksen per avere Torreira: nuova proposta di scambio

Probabilmente il fatto che il club meneghino, a parte le, si spera, prossime quattro partite di Coppa Italia, avrà solo la partita settimanale in campionato e visto il recupero di Matias Vecino e Stefano Sensi, sembra voler soprassedere a fare spese di mercato, vista la situazione dovuta a questa pandemia, valutando la rosa a disposizione di Antonio Conte sufficientemente competitiva.