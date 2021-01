Inter-Milan, da Lukaku ad Hakimi, sono ben 7 i diffidati in casa nerazzurra

Inter-Milan, questa sera si disputerà il derby di Milano per un posto nella semifinale di Coppa Italia. La formazione di Antonio Conte oltre alle insidie del diavolo rossonero dovrà stare attenta anche al rischio cartellino giallo visto che ci sono ben 7 giocatori diffidati

INTER-MILAN DIFFIDATI/ Questa sera in uno stadio Meazza desolatamente vuoto, andrà in scena la sfida tra le due squadre milanesi per agguantare la semifinale di Coppa Italia, presumibilmente contro la Juventus che avrà un quarto di finale sulla carta agevole contro la Spal, che in questo momento si trova al quinto posto nella classifica di serie B. Qualora, come i tifosi nerazzurri sperano, l’Inter dovesse passare il turno dovrà anche sperare di non ricevere troppi cartellini gialli in questa partita, dato che sono ben 7 i calciatori di Antonio Conte in diffida. Purtroppo la gara con la Fiorentina è costata parecchio ad Eriksen, Hakimi, Lukaku, Ranocchia, Sanchez, Skriniar, Vidal; che sono tutti a rischio.

Discorso diverso per i rossoneri che hanno i soli Kessie e Tonali diffidati, ma l’ex Brescia non è stato nemmeno convocato. Assenza pesante invece nelle file rossonere, dato che Gigio Donnarumma, facendosi espellere mentre era in panchina nella partita con il Torino, potrà solo vedere i suoi compagni dalla tribuna. Al suo posto Tatarusanu proverà a non farlo rimpiangere.