L’agente e intermediario Beppe Accardi, intervenuto a CM.IT TV, ha parlato in merito al paventato approdo all’Inter dell’uruguagio Torreira, in cambio di Eriksen

Eriksen si è preso l’Inter? Vorremmo crederci… Indiscrezioni italiane escludono comunque una sua partenza, non perché Conte voglia puntarci sul serio ma perché finora nessun club straniero si è fatto avanti in maniera concreta. Marotta e soci non intendono regalarlo, hanno sì aperto al prestito con però il pagamento della restante parte di ingaggio da qui alla fine della stagione. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> L’addio di Suning è la fine di Marotta all’Inter. E (forse) di Conte

Calciomercato, Torreira all’Inter in cambio di Eriksen: “Grandissimo colpo”

All’estero, specie in Spagna si continua invece a ipotizzare un possibile scambio di prestiti con l’ex Samp Lucas Torreira. Il regista uruguaiano non ha trovato spazio all’Atletico e così potrebbe tornare subito all’Arsenal, proprietaria del suo cartellino, per poi venir ceduto nuovamente altrove. All’Inter, appunto, come sostengono fonti spagnole.

Intervenuto a CM.IT TV, l’agente e intermediario Beppe Accardi ha ‘benedetto’ l’eventuale operazione tra i nerazzurri e i ‘Gunners’, nella fattispecie l’approdo a Milano di Torreira: “Sarebbe un grandissimo colpo – le sue parole in diretta – Uno come lui può dare equilibrio a metà campo per far sì che in fase offensiva la squadra sia più libera di testa. Avendo anche tanta qualità…”.