L’affare tra Inter e Roma con Sanchez e Dzeko protagonisti non si farà. Salta tutto: ecco i motivi

Nelle ultime ore di mercato a rubare la scena sono state Inter e Roma. Da ieri infatti si parla di possibile scambio per portare Dzeko a Milano e Alexis Sanchez a fare il percorso inverso alla corte di Fonseca. Sin da subito però si sono palesati evidenti problemi economici relativi al pesante ingaggio del bosniaco che al lordo è superiore a quello del cileno dei nerazzurri, agevolato al contrario dal decreto crescita. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, non ci sono le condizioni: salta Dzeko-Sanchez

Proprio il mancato accordo dal punto di vista economica sembra far saltare l’affare. Secondo quanto sottolineato da ‘Sky Sport’ infatti non ci sono le condizioni per fare l’operazione allo stato attuale delle cose, pur pagando anche la differenza sugli ingaggi.

Se l’Inter non dovesse rilanciare con modalità differenti la trattativa salterà del tutto e lo scambio non si farà.