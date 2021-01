Calciomercato Inter: il futuro di Joao Mario è molto difficile da prevedere nonostante sia fuori dal progetto dei nerazzurri. I dettagli

Futuro in bilico per Joao Mario. Secondo ‘O Jogo’, redazione portoghese, lo Sporting Lisbona sarebbe soddisfatto delle prestazioni del centrocampo e proprio per questo motivo vorrebbe acquistare definitivamente il calciatore che, attualmente, è in prestito dall’Inter. Il presidente del club, Frederico Varandas, vuole trattenerlo in Portogallo.

L’operazione, però, rimane difficile se non (quasi) impossibile. Joao Mario, in scadenza con i nerazzurri nel 2022, viene pagato solo 1 dei 2,7 milioni di euro che il giocatore percepisce totalmente. Operazione quindi che, se non cambia qualcosa, difficilmente si sbloccherà.