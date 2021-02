Le ultime ore di mercato potrebbero riservare sorprese in casa Inter. Dalla Spagna possibile assalto di Simeone per Arturo Vidal

Si avvicina sempre di più la deadline della sessione invernale di calciomercato. L’Inter è al lavoro per chiudere eventuali ultime trattative nonostante i cambiamenti societari all’orizzonte e la pandemia che condizionano evidentemente le prossime mosse del club meneghino. A tal proposito una trattativa last minute potrebbe partire dalla Spagna dove l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone sarebbe pronto ad andare all’assalto di Arturo Vidal. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio last minute: l’Atletico ci prova per Vidal

Simeone è un grande estimatori di calciatori forti fisicamente e dal carattere fumantino come Arturo Vidal. In questo senso potrebbe arrivare proprio nelle ultime ore un clamoroso tentativo a sorpresa dell’Atletico per il cileno offrendo in cambio il messicano Hector Herrera.

L’ex Porto è ormai da tempo in uscita e potrebbe rappresentare la pedina utile a convincere l’Inter che metterebbe a bilancio uno scambio alla pari sugli 8/10 milioni che rappresenterebbe anche una plusvalenza per le casse interiste. Conte però dal canto suo non ha alcuna intenzione di privarsi di Vidal.