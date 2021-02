Inter: Antonio Conte può sorridere dato che non manca più nessuno all’appello. Anche Danilo D’Ambrosio recuperato si allena con la squadra

Dopo il convincente successo di campionato raggiunto ieri sera contro il Benevento, l’Inter è già al lavoro ad Appiano Gentile per preparare l’importante match di Coppa Italia contro la Juventus, in programma martedì a ‘San Siro’ e valida per la semifinale di andata. Antonio Conte può sorridere anche per quanto riguarda il collettivo.

Adesso, infatti, il tecnico leccese ha tutto il gruppo a disposizione. Come riportato da ‘Sky Sport’, sarebbe tornato ad allenarsi con il resto del gruppo Danilo D’Ambrosio dato che il difensore italiano avrebbe recuperato a pieno dall’infortunio al ginocchio.