Calciomercato Inter: i nerazzurri si sono assicurati l’arrivo di Fabio Abiuso. Battuta la concorrenza di alcuni club per il giovane talento

Adesso è ufficiale, arriva Fabio Abiuso in prestito dal Modena all’Inter. L’attaccante classe 2003 era seguito da diversi club ma lui ha scelto i nerazzurri. Operazione che conferma il fatto che la ‘Beneamata’, nonostante le difficoltà societarie, abbia la seria intenzione di continuare a investire sui giovani e sul futuro. Il giocatore rimarrà in prestito fino a giugno 2021 e molto probabilmente si aggregherà alla primavera. Ecco il comunicato del suo ex club:

“Il Modena FC comunica di aver ceduto all’FC Internazionale l’attaccante Fabio Abiuso in prestito temporaneo fino a giugno 2021. A Fabio in bocca al lupo per questa sua nuova avventura calcistica”.