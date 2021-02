By

Fiorentina-Inter: svelato l’arbitro che dirigerà il match della 21° giornata di Serie A tra le due compagini. I dettagli

Domani sera alle ore 20.45, allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze, andrà in scena Fiorentina-Inter, match valido per la 21° giornata di Serie A. Sfida ostica per i nerazzurri che dopo la sconfitta nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus cercheranno di tornare subito alla vittoria contro un avversario tutto tranne che scontato.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, affondo dalla Spagna per Barella | Prezzo fissato

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, futuro Conte incerto | Rispunta uno scenario clamoroso

A dirigere il match sarà Federico La Penna assistito da Fabiano Preti e Mauro Galetto, il quarto ufficiale sarà Fabrizio Pasqua. Al VAR ci sarà Mazzoleni insieme a Mauro Vivenzi (aiuto VAR). Per i nerazzurri, i precedenti con l’arbitro romano sono ottimi: ben 4 vittorie su 4 incontri diretti dal direttore di gara classe 1983. Per la Fiorentina, invece, il bilancio è meno positivo: in 4 partite, una sola vittoria, una sconfitta e due pareggi.