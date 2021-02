E’ tutto fatto per il passaggio a titolo definitivo di Antonio Candreva alla Sampdoria. L’esterno ha lasciato l’Inter nella scorsa sessione di calciomercato dopo quattro stagioni

“FC Internazionale Milano comunica la cessione di Antonio Candreva alla società U.C. Sampdoria: l’esterno classe 1987 si trasferisce in blucerchiato a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in definitivo. Al giocatore il ringraziamento del Club per le quattro stagioni trascorse insieme e i migliori auguri per il prosieguo della carriera”. Con questo comunicato lo scorso 26 settembre l’Inter ufficializzava la partenza di Antonio Candreva direzione Sampdoria.

Calciomercato Inter, scattato il riscatto di Candreva: l’esterno è tutto della Sampdoria

Come si legge nella nota del club di viale della Liberazione, coi blucerchiati l’operazione andata in porto con la formula del prestito più obbligo di riscatto al verificarsi di una determinata condizione. Quale di preciso? Il primo punto conquistato dalla formazione di Ranieri nel mese di febbraio, cosa che si è verificata all’ora di pranzo al ‘Vigorito’ di Benevento: 1-1 il risultato finale della partita e così è scattato l’obbligo. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI. Ora il classe ’87 è ufficialmente tutto della Samp. Certificato, quindi, il suo addio: affare da 2,5 milioni di euro.