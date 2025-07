Inter, la verità su Hojlund: intermediario, Thuram e Pio Esposito | INTERLIVE

Il danese rimane sulla lista cessioni del Manchester United: cosa è cambiato in ottica nerazzurra

Abbiamo letto che Hojlund vuole restare al Manchester United, a meno che i Red Devils non decidano di metterlo sul mercato. Ma per quel che ne sappiamo noi, il danese è già sulla lista cessioni del club inglese.

Hojlund non è il solo, tra questi ci sono anche Zirkzee e l’ex Onana. Quindi diciamo che è uno dei tanti che lo United vuole mandare via per fare cassa e mettere in pratica l’ennesima rivoluzione. Stavolta per creare una squadra a immagine e somiglianza di Ruben Amorim.

Hojlund è un obiettivo concreto dell’Inter. O meglio dire era…

Secondo quanto raccolto da Interlive.it, infatti, è da un po’ che i nerazzurri hanno interrotto i contatti con l’intermediario che stava seguendo l’operazione.

L’Inter stava lavorando per un affare in prestito con diritto oppure obbligo di riscatto condizionato. In tal senso, però, non era ancora arrivata un’apertura da Manchester.

La società di INEOS punta a una vendita a titolo definitivo, vedi la trattativa per Sancho con la Juve, proprio perché vuole liberarsi subito di chi non rientra nei piani.

Per Hojlund chiede qualcosa come 45/50 milioni di euro. Del resto ne ha spesi quasi il doppio per strapparlo all’Atalanta nell’agosto 2023.

L’Inter stoppa Hojlund per Pio Esposito: trattativa col Brugge per Stankovic jr

Perché l’Inter ha abbandonato (almeno per ora. Se partisse Thuram…) la pista Hojlund? Perché, come noto, ha deciso di tenersi Pio Esposito che al Mondiale per Club – per quel poco che ha giocato – ha dimostrato di essere un calciatore già all’altezza della situazione.

Si tratta di una scelta saggia da parte dell’Inter. Fossimo stati in Ausilio, avremmo puntato subito pure su Aleksandar Stankovic, reduce da un’eccellente stagione al Lucerna. Ma per il figlio d’arte il club è aperto alla cessione, seppur come scritto da Interlive.it con l’inserimento di una clausola di riacquisto.

Per Stankovic jr sono in corso discussioni col Brugge, molto interessato al classe 2005. La società belga ha stanziato circa 6 milioni di euro per il cartellino, ma può alzare la posta avvicinandosi alle richieste (una decina di milioni) interiste.

Il Brugge ha stanziato 6 milioni per Aleksandar Stankovic, ma può alzare offerta per avvicinarsi alle richieste dell’Inter che punta a mantenerne il controllo strappando un’opzione di riacquisto. @calciomercatoit @interliveit — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) July 6, 2025

L’ostacolo da superare potrebbe essere proprio la cosiddetta ‘recompra’, clausola che il Brugge non è solito inserire in operazioni di mercato.