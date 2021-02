Doppio nome a sorpresa dalla Germania: nuovi volti per l’attacco

L’Inter potrebbe attingere dalla Germania per trovare rinforzi in attacco. Secondo ‘Bild Sport’, il Bayer Leverkusen rischia di perdere Lucas Alario e Leon Bailey se non dovesse qualificarsi alla prossima Champions. La necessità di autofinanziarsi impone al club tedesco di cedere alcuni pezzi pregiati che potrebbero far comodo alla società nerazzurra. Tuttavia, servirebbero investimenti importanti visto che entrambi sono valutati tra i 30 e i 40 milioni di euro.

