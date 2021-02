Inter: Antonio Cassano ha dato la sua opinione sul match di Coppa Italia tra Juventus e Inter finito 0-0 a Torino. Tutti i dettagli

Antonio Cassano, sul canale twitch di Christian Vieri durante la ‘Bobo TV’ ha dato la sua opinione su Juventus-Inter di Coppa Italia finita 0-0, ma che ha visto i bianconeri passare in finale grazie alla vittoria raggiunta a ‘San Siro’ nel match di andata. Per tutte le altre news CLICCA QUI. Ecco le sue parole:

“È stata una partita bruttissima. La squadra di Pirlo ha avuto 2-3 palle gol però non ha segnato e non mi ha trasmesso niente, così come all’andata, dove due errori dell’Inter hanno capovolto la qualificazione. La Juve non può accontentarsi di fare in casa una partita così con i giocatori che in rosa. I nerazzurri non hanno fatto un tiro in porta, l’unico che ha fatto qualcosa è stato Hakimi, devastante, poi gli hanno preso le misure e si è calmato un po’. Conte? sappiamo che è un allenatore diverso da Pirlo che è stato preso con l’idea di fare calcio”.