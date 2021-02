Condò: ”Perisic su Lazzari la mossa giusta, è la vittoria di Conte”

Condò: ”Perisic su Lazzari la mossa giusta, è la vittoria di Conte”

A La Repubblica, Condò ha parlato così di Inter-Lazio di ieri sera: “La mossa vincente di Conte è stata insistere su Perisic in quel ruolo e tenere basso Lazzari, ieri è stato semplicemente perfetto. E’ stata la mossa decisiva di Conte. Ora l’Inter si ritrova in testa quando inizia la seconda fase delle coppe, cioè la fase cruciale del momento decisivo del campionato; ciò la può dire lunga sull’andamento del campionato da qui in avanti. La vittoria di ieri ha dato ulteriore consapevolezza ad una squadra che ora non può più nascondersi: lotterà sino alla fine per lo scudetto” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio