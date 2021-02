Inter: il presidente del Milan ha parlato del momento dei rossoneri e spiegato che il derby contro i nerazzurri sarà fondamentale. I dettagli

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ai microfoni di 'Radio Rai' ha parlato della sconfitta arrivata contro lo Spezia e il primato in campionato perso a discapito dell'Inter. Il numero uno del 'Diavolo', poi, ha speso due parole anche sul derby di campionato fissato tra meno di una settimana:

“Noi al Milan non ci esaltiamo quando siamo primi e non ci abbattiamo quando siamo secondi. Ora andiamo a Belgrado, poi avremo il derby. Non temo per nulla un abbattimento generale, sono convinto che il clima a Milanello sia ottimo. Certamente la partita con lo Spezia è stata una sorpresa un po’ per tutti, ma io sono molto fiducioso. Il derby sarà un momento fondamentale. Questa settimana ci dirà molto sul futuro della stagione”.