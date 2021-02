Inter: Branca è tornato a parlare dei nerazzurri prima del derby scudetto contro il Milan. Menzionati alcuni giocatori come Lukaku ed Eriksen

Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter, ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ è tornato a parlare dei nerazzurri affrontando vari argomenti, dal derby di domenica pomeriggio fino alle prestazioni di Lukaku ed Eriksen:

LEGGI ANCHE>>> Verso Milan-Inter | Infortunio al flessore, salta il derby

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, super scambio con il Real Madrid | Zidane vuole Skriniar

“L’Inter è attrezzata per vincere, ma il Milan non è lì per caso: ha gioco e qualità. E finalmente Milano è tornata in alto, dopo il difficile ricambio per l’uscita di scena di Moratti e di Berlusconi. Lukaku? Ho sempre detto che è decisivo. Eriksen? A volte il carattere incide quanto la tecnica. Il danese evidentemente doveva ritrovare la fiducia in sé stesso, gli serviva soltanto una scintilla. Forse è arrivata con la punizione in Coppa Italia. E può essere il regalo scudetto, l’acquisto migliore per la prossima stagione”.