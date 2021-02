Calciomercato Inter: uno scambio tra nerazzurri e Real Madrid potrebbe essere realtà a partire da questa estate. Scopriamo tutti i dettagli

Uno dei giocatori che hanno sorpreso di più, dopo le difficoltà della passata stagione, è Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter è tornato titolare inamovibile nella squadra allenata da Antonio Conte ed è stato spesso determinante quanto se non più dei suoi compagni di reparto in questa stagione. Proprio per questo, alcune big sono tornate a bussare alla porta dei nerazzurri: il club che lo ha fatto con più insistenza è il Real Madrid.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, tentativo in casa Roma | Controfferta shock

Calciomercato Inter, scambio Skriniar-Militao: perché l’offerta del Real Madrid è (in)accettabile

Secondo alcune indiscrezioni, il Real Madrid vorrebbe approcciare con l’Inter uno scambio con protagonisti Skriniar e Militao. I ‘Blancos’ vorrebbero liberarsi del difensore brasiliano che, prima ancora dell’approdo al Porto, interessava proprio ai nerazzurri. La proposta del club spagnolo includerebbe un semplice scambio alla pari, ragion per cui nonostante a Marotta e soci Militao piaccia, una trattativa del genere è difficilmente realizzabile.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, cash e scambio per Lautaro | C’è anche l’erede di Handanovic

Le ‘Merengues’ valutano Skriniar (stimatissimo dalle parti di Madrid) 45 milioni di euro, una valutazione per niente congrua con quella del ‘Biscione’ per il giocatore che, come detto, è tornato ai livelli di qualche anno fa se non addirittura meglio. Peraltro, il calciatore classe 1996 è un punto fermo della squadra di Conte e soltanto una proposta cash adeguata potrebbe far tentennare l’Inter (soprattutto considerando l’attuale quanto delicata situazione economico-finanziaria della società).