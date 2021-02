Mihajlovic: gli auguri dell’Inter e dei tifosi per i 52 anni dell’ex calciatore

Inter, l’ex giocatore ed ora allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic compie oggi 52 anni e il sito ufficiale nerazzurro lo ha voluto ricordare con un messaggio. Nei due anni di militanza nerazzurra come calciatore ha uno score di 42 presenze e 7 reti. Senza contare che è stato il secondo di Roberto Mancini negli anni successivi

INTER MIHAJLOVIC COMPLEANNO/ Non ci sono solo brutte notizie per il club nerazzurro, che stamattina si è risvegliato con il brutto comunicato della scomparsa di Mauro Bellugi. L’ex calciatore e ora allenatore del Bologna, che questa sera sfiderà il Sassuolo al Mapei stadium in un derby emiliano molto sentito, Sinisa Mihajlovic, compie oggi 52 anni. L’ex difensore, in nerazzurro dal 2004 al 2006, con 42 presenze e sette gol, indimenticabile il suo bim bum bam con Adriano per decidere chi doveva battere un calcio di punizione, al termine della sua carriera calcistica ha affiancato come secondo Roberto Mancini e il loro sodalizio, ha portato nella bacheca del club meneghino la bellezza di sette trofei: tre scudetti, tre coppe Italia e due Supercoppe italiane.

A completare l’opera arrivò poi il ‘Triplete’ raggiunto nei due anni successivi da José Mourinho. Questo il messaggio del sito ufficiale nerazzurro per il tecnico serbo: “Da parte di FC Internazionale Milano e dei tifosi nerazzurri, tanti auguri a Sinisa Mihajlovic che compie oggi 52 anni”.