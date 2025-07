Polveriera Inter: Calhanoglu dopo Dumfries, Lautaro lo ha detto di nuovo

Dopo la sconfitta dell’Inter contro il Fluminense nel Mondiale per Club, non poteva tacere. Ma ora l’attacco potrebbe inguaiare il club

Il capitano ha indossato i panni del condottiero ferito. Senza troppi giri di parole, con il cuore in mano e la spada tratta, ha lanciato la sua accusa. “Chi non vuole restare, se ne vada”. Un messaggio all’apparenza autologico, dunque poco critico o gravido di significati. Ma che in realtà entra di diritto nella storia nerazzurra. Un proclama. O si combatte, o si lascia il campo. Lautaro ha detto di aver visto cose che non gli sono piaciute: ha percepito un calo di tensione, una mancanza di lealtà. E chi era il bersaglio? Non lo ha detto apertamente. Poco dopo il presidente Marotta, ha voluto chiarire le parole del capitano: “Si riferiva a Calhanoglu, lo dico io”.

Ora, perché Lautaro dovrebbe avercela con Calhanoglu? Il centrocampista turco, talentuoso e importante giocatore per l’Inter, è in questo momento fisicamente lontano dalla squadra, in vacanza. E da tempo distaccato anche mentalmente. La sua ultima stagione in nerazzurro è stata deludente, fra vari infortuni e prestazioni poco convincenti. Si dice che voglia tornare in patria, al Galatasaray. Lo dicono il suo barbiere, suo padre e vari giornalisti amici. Lui tace. Non sta zitta invece sua moglie, che dopo l’intervista di Lautaro ha risposto via social con parole taglienti che potrebbero proprio essere riferite al capitano nerazzurro: “Alcune persone non sono leali. Sono fedeli solo ai loro bisogni”.

C’era davvero bisogno di questo altro dramma? Certo, sono cose che succedono nel calcio… Certe tensioni vengono a galla in momenti poco opportuni e si trasformano in polemica. L’Inter ne ha grande esperienza. Dopo aver gestito Icardi e Lukaku, i dirigenti e i calciatori nerazzurri non si scandalizzano più di nulla. Ma non è solo calcio. È teatro, è politica, è strategia. Lautaro, che oggi qualcuno critica per il suo intervento che avrebbe potuto spaccare lo spogliatoio o far crollare il prezzo di Calhanoglu, ha fatto bene ad alzare la voce.

Lautaro attacca Calhanoglu, ma non solo

Il Toro ha fatto ciò che ogni leader dovrebbe fare: ha tracciato una linea. Chi sta con lui, combatte. Chi no, è fuori. E Marotta ha voluto sostenere il campione nerazzurro, con parole che potremo interpretare nel loro senso finale solo fra qualche giorno. Di certo, se il presidente si è concentrato solo su Calhanoglu lo ha fatto per una ragione strategica precisa. Per proteggere la stabilità del palazzo nerazzurro. O per stanare il turco e costringerlo a una presa di posizione.

Quanto a Lautaro non abbiamo certezza che il suo sia stato un attacco diretto a Calhanoglu. Questa è solo la versione di Marotta.

Non si può escludere che il capitano abbia parlato davvero in generale o per riferirsi a più giocatori. Magari a quelli che sono tornati in Italia per infortunio o a quelli che negli ultimi mesi hanno corso meno.Lo sfogo del capitano somiglia molto a quello, che però avvenne nello spogliatoio, al termine di Monza-Inter del 7 gennaio 2023. Una partita finita 2-2 che segnò l’addio al sogno rimonta Scudetto sul Napoli. Lautaro, come appreso al tempo da Interlive.it, scatenò un inferno dopo la gara.

Secondo alcune ricostruzioni, si rivolse a Denzel Dumfries proferendo più o meno le parole di ieri. “Se vuoi andare via, vai pure…”. L’olandese era in una fase di chiara involuzione: dopo un buon Mondiale in Qatar meditava addio all’Inter: voleva la Premier, soltanto che non arrivarono offerte valide… Intanto Calhanoglu ha risposto con un comunicato ufficiale…

Il comunicato di Hakan: “Nessun retroscena“

“Dopo l’infortunio in Champions, abbiamo comunque deciso che partissi per gli Stati Uniti con la squadra“, ha scritto il turco sui social, ricordando come le settimane trascorse con i compagni siano state per lui importanti. “Purtroppo durante un allenamento ho riportato un altro infortunio… uno strappo muscolare. Per questo non ho potuto giocare la competizione, non c’è nessun altro retroscena“.

“Ieri abbiamo perso. E fa male. L’ho vissuto con tristezza… Quello che mi ha colpito di più sono state, però, le parole che sono arrivate dopo. Parole dure. Parole che dividono, che non uniscono… Rispetto ogni opinione, anche quella di un compagno o di un presidente. Ma il rispetto non può essere a senso unico”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hakan Çalhanoglu (@hakancalhanoglu)

“Non ho mai tradito questa maglia”, continua Calhanoglu nel suo messaggio. “In passato ho avuto offerte importanti ma ho scelto di restare. In nazionale ho imparato cosa vuol dire essere capitano: uno che resta vicino ai suoi compagni, non quello che cerca un colpevole quando è più facile farlo… Il mio futuro? Vedremo“.