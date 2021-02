Milan-Inter: Mario Mandzukic non ci sarà nel derby tra rossoneri e nerazzurri di domani pomeriggio dopo il match da titolare in Europa League

Tante incertezze prima del derby Milan-Inter di domani pomeriggio, in programma alle 15, ma una cosa è certa: Mario Mandzukic non ci sarà.

L’attaccante croato, dopo la prima presenza da titolare in maglia rossonera nel match di Europa League disputato contro la Stella Rossa, il centravanti ex Juventus si deve fermare. Problemi muscolari per lui che non gli permetteranno di essere convocabile per il big match tra le due rivali: Stefano Pioli dovrà fare a meno di lui.