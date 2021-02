Tacchinardi: “Una vittoria della squadra di Antonio Conte darebbe una bella scossa al campionato”

Milan-Inter, l’ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha voluto dare la sua opinione sul derby di Milano che si disputerà domani allo stadio Giuseppe Meazza. Il calciatore ha voluto sottolineare come una vittoria della squadra di Antonio Conte potrebbe essere pesantissima in chiave lotta scudetto

MILAN-INTER TACCHINARDI OPINIONE/ L’ex centrocampista Alessio Tacchinardi, ha voluto dare il suo parere sul derby di Milano che si disputerà domani alle ore 15 allo stadio Giuseppe Meazza. Queste le sue parole, intervistato da TuttoMercatoWeb Radio: “Conte è più abituato a stare lì in alto, sia da allenatore che da giocatore; dovesse vincere creerebbe un solco importante, sia per punti che per morale. L‘Inter non può non sfruttare un’occasione così, una vittoriadarebbe una bella scossa al campionato con un match point in tutto e per tutto nell’economia del campionato. Se il Milan dovesse perdere anche questa, comincerei ad avere qualche dubbio sulle reali possibilità dei rossoneri. Fino a poco tempo fa sembrava infatti essere una macchina quasi perfetta, subendo poi sconfitte pesanti come quelle contro Atalanta e Spezia“.

Una situazione che l’allenatore rossonero aveva avuto anche nella sua esperienza nerazzurra, dove dopo un filotto di nove vittorie consecutive, sette in campionato una in coppa Italia e una in Europa League, avvenne un’improvvisa e inaspettata inversione di marcia della sua squadra, che terminerà al settimo posto un punto sotto il Milan e fuori dalle coppe, ma lui venne esonerato a tre giornate dalla fine della stagione.