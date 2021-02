Le mani del Liverpool su De Vrij: ”C’è stato un interesse concreto”

A ‘Liverpool Echo’, Ian Atkins ha rivelato che il Liverpool è stato vicino a De Vrij in passato: ”Il Liverpool era molto interessato a lui, parlo dei tempi in cui stava lasciando la Lazio. Klopp lo voleva per formare una coppia di centrali davvero notevole con Van Dijk. In quel momento però c’erano altre questioni che facevano dubitare sulla titolarità di entrambi. Su di lui si era mosso anche il Barcellona ma non avrebbe avuto il posto fisso, ecco perché alla fine ha optato per l’Inter” ha concluso.

