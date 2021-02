Le ultime news Inter mettono in evidenza la nota ufficiale del club nerazzurro in relazione alle voci di un addio di Suning

Addio Suning, il club nerazzurro esce allo scoperto confermando in parte le voci di cessione della maggioranza attraverso un documento ufficiale pubblicato stamane da ‘Inter Media and Communication Spa‘.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus | Inter, tamponi al gruppo squadra: ecco l’esito

Questo il passaggio ‘chiave’: “La nostra proprietà è in trattative per fornire una serie di soluzioni nell’ambito della struttura del capitale e della gestione della liquidità. Suning ha confermato il proprio impegno per il sostegno finanziario del club con o senza un supporto esterno. In ogni caso, è ragionevole e prudente rivolgere lo sguardo anche all’esterno. In tal senso, Suning ha nominato consulenti e advisor in Asia per lavorare a stretto contatto in modo da trovare partner strategici, utili sia sotto forma di iniezione di capitale ma non solo. I colloqui con potenziali partner sono costanti”.