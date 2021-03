Insigne infuriato: cessione non impossibile, Inter interessata

Insigne infuriato: cessione non impossibile, Inter interessata

Nelle ultime ore si è parlato di un forte malcontento da parte di Insigne attorno all’ambiente Napoli. L’attaccante non è nuovo a prese di posizione del genere e l’ipotesi cessione non è totalmente da escludere a fine stagione. Tuttavia, a gettare acqua sul fuoco ci ha pensato il suo agente Vincenzo Pisacane ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’: “Quel gesto di stizza è da legare alla rimonta subito al 95′, non per altre questioni. Bisogna ricordare che lui è capitano, napoletano e tifoso del Napoli, dunque per lui la delusione è tripla se vedesse sfumare la vittoria in quel modo. Dà il massimo e lo pretende, è normale” ha detto. Tuttavia, non è da escludere un possibile addio a fine stagione: l’Inter potrebbe tornare in auge dopo i vari sondaggi effettuati in passato.

