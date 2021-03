Calciomercato, pre-contratto con l’Inter | Annuncio del presidente

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Kaio Jorge, giovane punta brasiliana in scadenza col Santos a fine anno

In Brasile scrivono che anche l’Inter è molto interessata a Kaio Jorge. Parliamo di un grande talento brasiliano, di ruolo attaccante, che ha un contratto col Santos in scadenza alla fine del 2021. A ‘Santa Cecilia Tv’, il numero uno del ‘Peixe’ ha manifestato tutta la sua preoccupazione per il possibile addio a costo zero del diciannovenne: “La situazione di Kaio è complicata – le parole di Andres Rueda, numero uno del club bianconero – Fra tre-quattro mesi potrebbe firmare un precontratto con un’altra squadra e andarsene gratis”.

Calciomercato Inter, Kaio Jorge nel mirino: “Non vogliamo perderlo”

“Stiamo trattando da oltre un mese con giocatori ed entourage pur di accontentarlo – ha sottolineato Rueda – Non vogliamo perdere un giocatore su cui abbiamo investito e creduto”. Nell’ultimo anno e mezzo Kaio Jorge è cresciuto in maniera esponenziale (9 gol nella passata stagione) attirando su di sé l’attenzione di mezza Europa. Compreso dell’Inter, che vanta eccellenti rapporti col suo agente Giuliano Bertolucci. E proprio ‘grazie’ a questi rapporti che i nerazzurri potrebbero battere la concorrenza, facendo firmare al ragazzo un pre-contratto per poi prenderlo a costo zero.