Zaccheroni: ”Lukaku meriterebbe il pallone d’oro”

A ‘Tuttosport’, Alberto Zaccheroni ha parlato di Romelu Lukaku: “Per me merita il Pallone d’Oro, non mi meraviglierei se lo vincesse. D’altronde viene premiato il giocatore che sposta gli equilibri e dunque fa la differenza più di tutti, dunque perché no? Da quando è arrivato all’Inter sta segnando valanghe di gol e sta dimostrando di essere uno dei centravanti più forti in questi momento” ha concluso.

