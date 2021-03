In casa Manchester United nella lista degli scontenti spicca Donny van de Beek, ex talento dell’Ajax che in Inghilterra non ha trovato la sua dimensione. Idea Inter

Potrebbe infiammarsi presto il mercato dell’Inter in vista della prossima sessione estiva. Nonostante i problemi societari riguardanti la proprietà, Marotta e soci tengono comunque molto alta la tensione su eventuali occasioni. Una prospettiva interessante potrebbe prendere corpo in Premier League, dove nella lista degli scontenti del Manchester United ci è finito anche Donny van de Beek, centrocampista olandese arrivato la scorsa estate dall’Ajax. Il mediano oranje doveva essere il fiore all’occhiello della campagna acquisti, conferendo dinamismo, qualità e gol al centrocampo di Solskjaer. L’adattamento in Premier League non è però andato come sperato. Van de Beek ha infatti fin qui raccolto sole 13 presenze nel massimo campionato inglese (26 in tutte le competizioni), con un solo gol e troppi infortuni all’attivo. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, van de Beek chiede la cessione: nerazzurri in agguato

Dalle parti di Manchester stanno iniziando a dubitare del pesante esborso compiuto in estate per strapparlo alla concorrenza, e lo stesso calciatore ha i primi timori relativi al suo scarso impiego. Secondo il ‘Daily Star’, van de Beek teme di perdere anche gli Europei quest’estate con la nazionale olandese.

Per questa ragione lo stesso calciatore avrebbe chiesto un incontro con il vice presidente esecutivo Ed Woodward prima della fine della stagione nel tentativo di ottenere risposte sul suo impiego inferiore rispetto alle aspettative, allo scopo di fare chiare. Il calciatore olandese sarebbe anche pronto a lasciare lo United dopo appena un anno, mentre dall’Inghilterra gira voce che il suo nome non sia mai stato in prima fila nella lista di Solskjaer. In questo contesto di totale incertezza potrebbe infilarsi proprio l’Inter che già a gennaio ci aveva provato con uno scambio con Eriksen.