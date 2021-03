Hjulmand: ”Felice per Eriksen, può dare molto alla Danimarca”

Christian Eriksen è diventato il titolare dell’Inter dopo un anno di fatica e sofferenza. E non può che essere soddisfatto il ct danese Kasper Hjulmand, intervenuto in conferenza stampa anche sul proprio giocatore: ”E’ una fortuna che abbia trovato il posto fisso in squadra, siamo felici per lui e sappiamo che potrà darci molto anche in una posizione inusuale per lui. Non sono preoccupato che giochi in maniera più difensivista nell’Inter, potremmo trarne giovamento” ha concluso.

