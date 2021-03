Rodrigo De Paul sta vivendo un’altra stagione a dir poco straordinaria e in estate è destinato a finire al centro delle voci di mercato. In Italia ci pensa l’Inter ma occhio alla Spagna

Rodrigo De Paul ormai da tempo non è più una sorpresa del campionato di Serie A. Il centrocampista argentino ha saputo reinventarsi in queste ultime annate arretrando il proprio raggio d’azione, e partendo dunque da un ruolo più vicino alla mediana per avviare la manovra e dare qualità alla circolazione di palla. Un cambiamento che ne ha esaltato le doti di palleggio abbinate a quelle balistiche e di inserimento in zona gol, oltre ad una straordinaria freddezza sui calci di rigore. L’argentino ha fatto registrare sei gol e sette assist fin qui tra tutte le competizioni in maglia Udinese e si candida a uomo mercato. In estate infatti De Paul lascerà Udine con ogni probabilità per andare a caccia di una nuova avventura. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, assalto a de Paul: cifre e dettagli

In Italia, oltre che alla Juventus, piace moltissimo all’Inter di Antonio Conte, ma i nerazzurri dovranno fronteggiare la concorrenza di una big spagnola. Secondo quanto sottolineato da ‘Defensa Central’ infatti il Real Madrid starebbe pensando proprio a de Paul come centrocampista ‘low cost’. Il primo obiettivo resta Camavinga ma la crisi economica potrebbe influire, motivo per cui potrebbero virare sull’argentino che ha impressionato anche la dirigenza iberica con le sue prestazioni.

Un centrocampista completo capace di alternarsi agli esperto Modric e Kroos, ed acquistabile con un esborso da 25/30 milioni di euro. Il Real sta valutando diverse opzioni come Odegaard, Ceballos, Reinier e Kubo per il centrocampo del futuro ma non c’è nulla di concreto e potrebbe così servire un calciatore già pronto come lo stesso argentino, che rappresenta un’opportunità per la squadra di Zidane.