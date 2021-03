Inter: l’ex tecnico nerazzurro ha fatto il suo pronostico in vista della volata finale per lo scudetto mettendo la squadra di Conte favorita

Alberto Zaccheroni, ai microfoni del ‘Giornale’, ha parlato della volata finale per lo scudetto mettendo come favorita numero uno per il successo l’Inter di Antonio Conte. Anche più della Juventus di Andrea Pirlo per un motivo preciso:

“Nerazzurri più favoriti della Juventus in ottica scudetto? Sì. Non basta che i bianconeri vincano una partita per farmi cambiare idea. Non hanno ancora trovato la quadra e siamo ormai a fine stagione. La Juve alterna troppi alti e bassi, non ho mai visto una grandissima prestazione in questa stagione”.