Le ultime di calciomercato Inter rilanciano la candidatura di Arkadiusz Milik. Il club nerazzurro potrebbe provarci attraverso uno scambio

Arkadiusz MilikCandidatura a sorpresa per l’attacco dell’Inter. Arkadiusz Milik, ora all’Olympique Marsiglia, ha fatto sapere di voler essere particolarmente interessato alla possibilità di militare in un top club europeo, tra cui l’Inter. Accostato ai nerazzurri quando il Napoli ha cercato di venderlo, a ‘L’Equipe ha raccontato: “Voglio giocare nei migliori club del mondo, è il mio obiettivo. Che sia tra due anni o tra due mesi, il mio obiettivo è quello di riuscirci. Ho 27 anni e ho intenzione di fare il possibile affinché ciò avvenga” ha concluso.

Calciomercato Inter, Vecino ‘carta’ per Milik: le ultime

In caso di mancata qualificazione in Champions – ora il distacco dal quarto posto, l’ultimo utile, è di ben 11 punti – Milik potrebbe lasciare l’OM per ‘soli’ 12 milioni di euro in virtù di una clausola presente nel contratto. Parliamo di una cifra abbordabile, che l’Inter potrebbe comunque non voler pagare tentando magari uno scambio con Vecino, stamane risultato positivo al Covid e un profilo che può senz’altro piacere al tecnico argentino Sampaoli. Nel caso i nerazzurri sconfiggerebbero una concorrenza importante che vede sempre in prima fila la Juventus.