Affare Aguero, anche la Roma è interessata se non arriva Icardi

Secondo La Repubblica, anche la Roma sarebbe in corsa per l’acquisto a costo zero di Aguero. Alcuni intermediari starebbero valutando questa possibilità e la piazza romana sembra essere gradita al bomber. Acquistabile a parametro zero, Aguero è in lizza con Icardi per prendere il posto di Dzeko, prossimo all’addio. L’argentino del City è anche un obiettivo dell’Inter.

