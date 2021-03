Zenga: ”Scudetto vicinissimo. A Conte gli chiederei di Dzeko…”

Zenga: ”Scudetto vicinissimo. A Conte gli chiederei di Dzeko…”

A La Gazzetta dello Sport, Zenga ha parlato dell’Inter: “La corsa scudetto dipende solo da loro, la clamorosa sconfitta della Juventus spiana la strada ai nerazzurri. La squadra è cresciuta molto in concomitanza con l’uscita dall’Europa. Conte non può non vincere il titolo e questo permetterebbe un’ulteriore stimolo di crescita a tutto il gruppo. La vittoria di Torino ne è l’emblema: ora l’Inter ha una consapevolezza assoluta, una mentalità diversa. Lukaku e Lautaro sono una coppia ben assortita, il belga sta facendo cose straordinarie perché sente la fiducia del proprio allenatore. Di Lautaro ne parlava benissimo già Spalletti. A Conte, però, vorrei chiedergli come avrebbe fatto se fosse arrivato Dzeko… Handanovic? Gli auguro di battere il mio record di clean sheet in Europa: 35 partite” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio