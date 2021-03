Dzeko via dalla Roma: 7,5 milioni di motivi per prenderlo

Dzeko via dalla Roma: 7,5 milioni di motivi per prenderlo

La Roma ha deciso di mandare via Edin Dzeko a fine stagione. Il bosniaco, a prescindere dal possibile cambio di allenatore, andrà via e attende la chiamata giusta per concludere la carriera in una big. La società si libererà del suo ingaggio oneroso da 7,5 milioni di euro e il ds Tiago Pinto sta lavorando per trovare il sostituto. L’Inter potrebbe tornare alla carica ma cercherà di trovare l’accordo per un biennale a circa 5,5 mln più bonus, accontentando così Conte che lo voleva già da due anni all’interno della sua rosa. Molto dipenderà dall’eventuale indennizzo chiesto dai giallorossi e dalle richieste del bomber, che allo stato attuale può pretendere di trovare squadra solo in qualche meta esotica (se continuerà a chiedere quella cifra).

