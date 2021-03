Joao Mario via per 10 milioni: l’ostacolo ingaggio frena la trattativa

La situazione di Joao Mario continua ad essere in bilico. Il centrocampista portoghese potrebbe restare allo Sporting Lisbona. Secondo O Jogo, i 10 milioni chiesti non sono un problema per la società ma l’ingaggio rappresenta uno scoglio difficile da superare se il giocatore non farà dei passi indietro. Ad ogni modo, l’Inter si libererà definitivamente di lui nel 2022 quando scadrà il contratto.

