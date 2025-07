Inter, allarme Dumfries: il sostituto è un suo connazionale

Il futuro di Denzel Dumfries è diventato improvvisamente in bilico in casa Inter: l’olandese ora può davvero partire, occhio al sostituto

La parola d’ordine per l’Inter dopo l’eliminazione dal Mondiale per club è ‘ricostruzione’. Sì, perché è evidente che per i meneghini si sia chiuso un ciclo e non solo per l’addio di Simone Inzaghi, già brillante alla guida dell’Al Hilal, ma che non rappresenta un rimpianto nell’ambiente nerazzurro.

Ora c’è Cristian Chivu, ma anche nello spogliatoio non sembra più esserci l’armonia e la voglia di andare tutti nella stessa direzione come un tempo. Soprattutto alcuni sembrano aver voglia di cambiare aria e tentare di vincere da un’altra parte. Non si parla solo di Hakan Calhanoglu e, proprio per questo, lo sfogo di Lautaro Martinez ha scoperchiato un vaso che era già colmo da qualche settimana.

Secondo diversi quotidiani, chi non avrebbe preso tanto bene il discorso di fronte la telecamera del Toro è anche Denzel Dumfries. Parliamo di uno dei calciatori più positivi dell’ultima stagione e a cui molti tifosi sono affezionati. Non sarebbe per nulla facile sostituire l’olandese, ma ora il suo addio non è impossibile, dato che, secondo Gazzetta, nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 30 milioni di euro esercitabile fino a metà luglio.

L’Inter si cautela dall’addio di Dumfries: spunta un altro olandese

L’addio di Dumfries sarebbe una doccia fredda niente male, che saprebbe di ridimensionamento in piena regola. Per questo l’Inter non può farsi trovare impreparata e ha una già una lista di calciatori per quella zona di campo, pur sapendo di aver effettuato un investimento importante per l’acquisto di Luis Henrique.

Tra i nomi che potrebbero essere valutati c’è Lutsharel Geertruida. Il difensore olandese si è trasferito al Lipsia dopo aver fatto molto bene in Eredivisie, tanto da conquistare fin da giovanissimo la Nazionale olandese. Le cose in Germania, però, per lui non sono andate così bene, tanto che a un certo punto ha perso anche il posto da titolare.

In estate, potrebbe dire addio di fronte a un’offerta congrua che ora corrisponde a 15-18 milioni di euro. Le sue caratteristiche tecniche ricordano il primo Dumfries, anche se Geertruida è più difensore e potrebbe anche giocare come terzo di difesa. In ogni caso, la speranza dell’Inter resta di trattenere l’esterno e non smantellare la squadra in tutti i suoi punti cardine.