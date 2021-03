Perisic: anche il tecnico della Croazia punta sull’esterno nerazzurro

Inter, l’attaccante Ivan Perisic sarà sicuramente titolare con la sua Nazionale nelle sfide di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar. Come nella squadra nerazzurra così in Nazionale gli allenatori lo vogliono sempre in campo

INTER PERISIC NAZIONALE/ Inserita nel gruppo H valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar, la Croazia del tecnico Zlatko Dalic si appresta ad iniziare la sua avventura, senza gli infortunati Ante Rebic e Bruno Petkovic. Il loro girone è formato da 6 formazioni: Cipro, Slovacchia, Malta, Russia e Slovenia e da vice campioni del Mondo la formazione dell’ex Jugoslavia non può fallire. In vista della prima partita in trasferta contro la Slovenia, l’allenatore, durante la conferenza stampa, ha dichiarato: “Abbiamo provato due situazioni in allenamento. E’ vero che avremo queste assenze, ma abbiamo buoni giocatori in attacco che possono sostituirli. Dobbiamo dimostrare la nostra vera forza, anche se non abbiamo avuto il tempo di prepararci. Adesso siamo focalizzati sulle qualificazioni, poi penseremo all’Europeo di giugno”.

Secondo i mass media sportivi croati, ci sono diverse possibilità di moduli dal 4-3-3 al 4-3-1-2, ma tutti prevedono la presenza tassativa di Ivan Perisic nella formazione titolare. Anche in nazionale il calciatore nerazzurro sembra indispensabile.