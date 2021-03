Lotito scarica Inzaghi? É lui il preferito per il post Conte

Lotito scarica Inzaghi? É lui il preferito per il post Conte

Potrebbero esserci nervi tesi tra Inzaghi e Lotito. Dopo le parole del padre del tecnico, è arrivata la replica piccata del presidente a Radio Kiss Kiss: “Tempi lunghi per il rinnovo di Simone? Non c’è niente da rispondere, no comment sull’argomento” ha concluso. In scadenza a giugno, Inzaghi piace a tutte le big e anche all’Inter nel caso non dovesse rimanere Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio