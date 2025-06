Errore gravissimo, Chivu non ha scelta: “Fuori subito”

L’Inter non sta facendo una grande prova contro il Fluminense: è soprattutto un errore che scatena le critiche e la possibile scelta di Chivu

Una brutta Inter sta perdendo contro il Fluminense con il risultato di 1-0. Sono tanti i passi indietro della squadra di Cristian Chivu durante il corso del primo tempo, ma è soprattutto un episodio che ha lasciato di stucco i tifosi e ha scatenato le polemiche sul web negli ultimi minuti.

Ci sono almeno due o tre errori da matita blu da parte della Beneamata nella rete che a inizio gara si è trovata subito sotto nel punteggio. Asllani ha perso un contrasto pesante e aveva il pallone tra i piedi, poi c’è stata una grave incomprensione tra Darmian e Sommer, ma in cui è evidente l’errore del portiere svizzero.

Errore gravissimo di #Asllani (che continua a essere una disgrazia) poi #Sommer non esce. È ora di cambiare portiere — Luca C (@Lukeffeci) June 30, 2025

Vi ricordate le polemiche su Scemone che teneva in panchina Onana per far giocare il vecchio Handanovic? Quando inizieranno gli ratti a fare la stessa polemiche per Martinez (15 mln) in panchina per Sommer che non fa una parata da mesi? ⚫️🔵 pic.twitter.com/SU0U8co42j — Mago Merlino (@heyjude_90) June 30, 2025

Errore di tutti. Darmian non si deve fermare se il portiere non la chiama, sono d’accordo, ma perche sommer non esce?non riesco a capire la scelta — Selfie Della Gleba ⭐️⭐️ (@selfie_gleba) June 30, 2025

Nonostante il pallone fosse in area piccola, infatti, l’ex Borussia Monchengladbach non è uscito e ha favorito la rete del Fluminense. I tifosi sono tutti uniti, chiedendo che venga provato Martinez come primo portiere e che ci sia un cambio immediato.