De Zerbi: ”Sensi giocatore fantastico, potenziale senza limiti”

A Bobo TV, Roberto De Zerbi ha parlato di Stefano Sensi: ”Sono innamorato del Stefano Sensi giocatore, credevo fosse un giocatore alla Xavi ma in realtà è un alter ego alla Iniesta. Quando avevo Boateng in attacco lo schieravo mezzala, aveva le caratteristiche per giocare in quella posizione. Il suo unico problema sono gli infortuni, senza di essi non ha limiti perché ha tutto” ha concluso.

