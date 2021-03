Frey non ha dubbi: ”Musso il preferito per sostituire Handanovic”

Frey non ha dubbi: ”Musso il preferito per sostituire Handanovic”

Sebastien Frey non ha dubbi: è Musso il preferito per il post Handanovic. “Mi piace, è il profilo giusto. Oggi è uno dei migliori, per me è completo. Anche Cragno è molto valido. A Radu consiglio di andare a giocare anche in prestito, deve proseguire il proprio percorso. Ha qualità, deve giocare per crescere e farsi trovare pronto per una big come l’Inter” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio